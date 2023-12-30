Невилл: «Победа над «Астон Виллой» – не повод говорить о возвращении «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о ситуации в клубе.

Коллектив Эрика тен Хага обыграл «Астон Виллу» в матче прошлого тура Премьер-лиги, уступая со счётом 0:2 к перерыву. По словам Невилла, команде ещё предстоит многое доказать.

«Нужно больше веры и последовательности в результатах, чтобы мы могли говорить о возвращении «Манчестер Юнайтед». Первый тайм матча против «Астон Виллы» сложился плохо. Во второй половине я увидел то, что мне хотелось бы постоянно наблюдать в играх «Манчестер Юнайтед».

Трудно говорить о поворотном моменте, если учесть, насколько эта команда непостоянна, сколько взлётов и падений было раньше», – заявил экс-защитник, выступая на Sky Sports перед матчем «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед».