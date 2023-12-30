​Гвардиола: «Ливерпуль» лучше нас

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул.

«Такая борьба – мы не на вершине лиги, «Ливерпуль» лучше. У нас были травмы и некоторые проблемы. Я бы сказал, что наш уровень действительно хорош, и мы в борьбе. Теперь отдохнём – это нужно всем нам. Январь менее напряжённый, чем ноябрь и декабрь, поэтому будет готовиться дальше», - сказал Гвардиола в программе BBC Match of the Day.

Теперь Хосеп Гвардиола будет готовить команду к матчу против «Хаддерсфилд Таун» в Кубке Англии. Команды сыграют в воскресенье, 7 января.