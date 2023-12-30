«Манчестер Сити» ни разу не проиграл дома за календарный год

30 декабря «Манчестер Сити» провёл свой последний домашний матч в 2023 календарном году, но далеко не последний в этом сезоне. «Горожане» не испытали особых проблем в игре с главным аутсайдером АПЛ, клубом «Шеффилд Юнайтед».

Таким образом, игроки «Сити» ни разу не проиграли дома в уходящем году во всех официальных матчах во всех турнирах. Всего у «горожан» с начала года девять поражений, но среди них нет ни одного поражения на «Этихад Стэдиум».

В 2023 году «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Лиги чемпионов УЕФА, Кубка Англии, чемпионом Англии, победителем Клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка Европы.

«Манчестер Сити» без проблем разобрался с «Шеффилд Юнайтед»