​Гвардиола прокомментировал возвращение де Брёйне в заявку

Полузащитник Кевин де Брёйне впервые с августа попал в заявку «Манчестер Сити» на матч Премьер-лиги. Впрочем, в субботнем поединке против «Шеффилд Юнайтед» бельгиец на поле не вышел. Комментарий о состоянии де Брёйне дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Возвращение де Брёйне? Это действительно хорошо – мы долго его ждали. За последнюю неделю его состояние улучшилось.

Сегодня он был с нами, чтобы сделать фото с трофеями, и чтобы понимать, как люди поддерживают и ждут его. Возможно, он будет готов к матчу с «Ньюкаслом», - сказал Гвардиола Sky Sports.

«Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла» в субботу, 13 января.