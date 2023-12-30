​Гвардиола высказался после победы «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Шеффилд Юнайтед» в матче Премьер-лиги. «Горожане» выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Родри и Хулиана Альвареса.

«Это всегда сложно, как было и с «Кристал Пэлас», но, возможно, мы извлекли урок. Я рад, что мы не пропустили. Для нас это был тяжёлый месяц. Думаю, нам помогла победа на клубном чемпионате мира. Мы не на вершине лиги, но недалеко от неё. У нас хорошее настроение, теперь можно немного передохнуть», - сказал Гвардиола Sky Sports.

Следующий матч «Манчестер Сити» поведёт в воскресенье, 7 января, – против «Хаддерсфилд Таун» в Кубке Англии.