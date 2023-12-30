​Игроки «Вулверхэмптона» поддержали Лемина после смерти его отца

В субботу вечером «Вулверхэмптон» принимал «Эвертон» и добился успеха в виде победы со счётом 3:0. После первого гола игроки «волков» продемонстрировали трибунам футболку Марио Лемина. Таким образом команда поддержала игрока – он пропустил матч из-за смерти отца.

На текущий момент «Вулверхэмптон» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч чемпионата команда проведёт 22 января – против «Брайтона» на поле соперника.

В сезоне 2023/2024 Марио Лемина провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола.