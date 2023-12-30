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​Игроки «Вулверхэмптона» поддержали Лемина после смерти его отца

30 Декабря 2023 • 20:23 Комментировать
Вулверхэмптон
3:0
Эвертон

В субботу вечером «Вулверхэмптон» принимал «Эвертон» и добился успеха в виде победы со счётом 3:0. После первого гола игроки «волков» продемонстрировали трибунам футболку Марио Лемина. Таким образом команда поддержала игрока – он пропустил матч из-за смерти отца.

На текущий момент «Вулверхэмптон» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч чемпионата команда проведёт 22 января – против «Брайтона» на поле соперника.

В сезоне 2023/2024 Марио Лемина провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Марио Лемина

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Ставка и прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон АПЛ — 30 декабря 2023
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