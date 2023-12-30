​Родри: «Мы извлекли уроки из последних игр»

В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» на своём поле со счётом 2:0 благодаря голам Родри и Хулиана Альвареса. После игры Родри дал комментарий.

«Мы извлекли уроки из последних игр, в том числе из игры с «Кристал Пэлас». Тогда у нас тоже был контроль над игрой, но мы в итоге сыграли вничью. Нам нужно было сохранять концентрацию и держать мяч. Для нас важна эта победа.

Победа на клубном чемпионате мира? Это всегда даёт толчок. Стать чемпионами мира – сбывшаяся мечта, но теперь это в прошлом. Мы должны прилагать усилия и сохранять единство», - сказал Родри Sky Sports.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.