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​Родри: «Мы извлекли уроки из последних игр»

30 Декабря 2023 • 20:15 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Шеффилд Юнайтед
окончен

В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» на своём поле со счётом 2:0 благодаря голам Родри и Хулиана Альвареса. После игры Родри дал комментарий.

«Мы извлекли уроки из последних игр, в том числе из игры с «Кристал Пэлас». Тогда у нас тоже был контроль над игрой, но мы в итоге сыграли вничью. Нам нужно было сохранять концентрацию и держать мяч. Для нас важна эта победа.

Победа на клубном чемпионате мира? Это всегда даёт толчок. Стать чемпионами мира – сбывшаяся мечта, но теперь это в прошлом. Мы должны прилагать усилия и сохранять единство», - сказал Родри Sky Sports.  

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес

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