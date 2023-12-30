Майкл Олисе оформил первый дубль в карьере

Вечером субботы «Кристал Пэлас» с уверенным счётом 3:1 обыграл дома соседей по Лондону – «Брентфорд». Дубль в составе «орлов» оформил Майкл Олисе, ещё один гол в ворота «пчёл» забил Эберечи Эзе. В команде гостей голом отметился Кин Луис-Поттер.

Любопытно, что согласно статистике Олисе оформил свой первый дубль во взрослой карьере. С 2019 года 22-летний полузащитник забивал всегда не более одного года за матч.

Олисе является воспитанником сразу нескольких академий: лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Рединга». Взрослую карьеру начал в «Рединге», в 2021 году перебрался в «Кристал Пэлас».