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«Астон Вилла» с трудом вырвала победу в матче с «Бёрнли»

30 Декабря 2023 • 20:05 Комментировать
Астон Вилла
3:2
Бёрнли
окончен

Претендующая на самые высокие места «Астон Вилла» в субботу принимала представителей зоны вылета из «Бёрнли». В середине первого тайма команды обменялись голами. Олли Уоткинс на левом краю штрафной получил мяч и вскоре отыграл под удар Леону Бэйли, который здорово попал метров с 10. Тут же после доставки мяча к воротам бирмингемцев Дара О-Ши сбросил его на Зеки Амдуни, который в упор пробил под перекладину - 1:1. Лайл Фостер вовсе вывел гостей вперед, но ненадолго, выход один на один с голкипером, после которого был забит мяч, был из офсайда. А вот Мусса Диаби по правилам переправил мяч в цель после прострела Уоткинса. Команды провели 10 минут второго тайма, и Сандер Берге получил вторую желтую карточку. «Астон Вилла» обстреливала чужие ворота и пропустила сама уже в большинстве. Голкипер далеко выбил мяч, скидка на Фостера, который ворвался в штрафную и поразил ближний угол - 2:2. В концовке Джон Дуран получил по ногам в штрафной - пенальти. Дуглас Соарес стрельнул по центру с рикошетом от перекладины - 3:2.

«Астон Вилла» в итоге вымучила победу и делит первое место Премьер-лиги с «Ливерпулем», противник - второй с конца.

Протокол игры  
Астон Вилла3:2Бёрнли
(1:0) Бэйли Леон28'  
  30'Амдуни Зеки (1:1)
(2:1) Диаби Мусса42'  
  71'Фостер Лайл (2:2)
(3:2) Соарес Дуглас89'  
Мартинес Эмилиано  90'Конса Эзри  18'Карлос Диего СантосЛенгле Клеман 62' (Торрес Пау II ( 62') Морено АлексБэйли Леон 90' (Дендонкер Леандер ( 90') Макгинн Джон  90'Соарес ДугласРамси Джакоб  88'Диаби Мусса 82' (Дуран Джон ( 82') Уоткинс Олли
Запасные: Проктор СэмЧамберс КалумИроэгбунам ТимМаршалл ФилипДзаньоло Николо
Траффорд ДжеймсВитиньо Виктор IIО'Ши ДараБейер Джордан 17' (Делькруа Ханнес ( 17') Тэйлор Чарли  23'Гудмундссон Йоханн 74' (Робертс Коннор II ( 74') Берге Сандер  42'  56'Браунхилл ДжошОдоберт Уилсон 74' (Ндайишимий Майк ( 74') Фостер ЛайлАмдуни Зеки 59' (Ремзи Аарон ( 59')
Запасные: Редмонд НатанМурич АриянетРодригес ДжейЛарсен Якоб-БруунОбафеми Майкл
30 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Астон Вилла

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