«Астон Вилла» с трудом вырвала победу в матче с «Бёрнли»

Претендующая на самые высокие места «Астон Вилла» в субботу принимала представителей зоны вылета из «Бёрнли». В середине первого тайма команды обменялись голами. Олли Уоткинс на левом краю штрафной получил мяч и вскоре отыграл под удар Леону Бэйли, который здорово попал метров с 10. Тут же после доставки мяча к воротам бирмингемцев Дара О-Ши сбросил его на Зеки Амдуни, который в упор пробил под перекладину - 1:1. Лайл Фостер вовсе вывел гостей вперед, но ненадолго, выход один на один с голкипером, после которого был забит мяч, был из офсайда. А вот Мусса Диаби по правилам переправил мяч в цель после прострела Уоткинса. Команды провели 10 минут второго тайма, и Сандер Берге получил вторую желтую карточку. «Астон Вилла» обстреливала чужие ворота и пропустила сама уже в большинстве. Голкипер далеко выбил мяч, скидка на Фостера, который ворвался в штрафную и поразил ближний угол - 2:2. В концовке Джон Дуран получил по ногам в штрафной - пенальти. Дуглас Соарес стрельнул по центру с рикошетом от перекладины - 3:2.

«Астон Вилла» в итоге вымучила победу и делит первое место Премьер-лиги с «Ливерпулем», противник - второй с конца.