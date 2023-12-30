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«Кристал Пэлас» быстро пропустил, но всё же переиграл «Брентфорд»

30 Декабря 2023 • 20:02 Комментировать
Кристал Пэлас
3:1
Брентфорд
окончен

Давно не побеждавшие середняки «Кристал Пэлас» и «Брентфорд» встретились в 20-м туре Премьер-лиги. Уже на второй минуте гости повели после удара с лета от Кина Льюиса-Поттера. Соперник отыгрался достаточно быстро после комбинации, которую завершил Майкл Олисе - 1:1. Автор первого гола едва не отличился еще раз, но вратарь справился с ударом. Еще один выпад лондонцев, и Эберечи Эзе прицельным ударом забил мяч. После перерыва Олисе оформил дубль - 3:1. Эзе проверил бдительность вратаря, и тот выручил.  Нил Мопе издали зарядил в перекладину. А Йоан Висса не попал в створ в выгодной ситуации.

Лондонцы вышли на 13-е место, противник - 15-й после пятого кряду поражения.

Протокол игры  
Кристал Пэлас3:1Брентфорд
  2'Льюис-Поттер Кин (0:1)
(1:1) Олисе Майкл14'  
(2:1) Эзе Эберечи39'  
(3:1) Олисе Майкл58'  
Хендерсон ДинКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикХефферсон ЛермаРичардс КрисЭзе Эберечи 86' (Хьюз Уилл ( 86') Олисе МайклМатета Жан-Филипп 86' (Франса Матеус ( 86') Айю Джордан 90' (Шлупп Джеффри ( 90')
Запасные: Томкинс ДжеймсМэттьюз РемиРидевальд ЖайроОзо ДэвидАхамада НауируЭдуар Одсонн
Флеккен МаркЙоргенсен Матиас ЗанкаПиннок ИтанКоллинз НатанРасмуссен Мадс 64' (Ониика Фрэнк ( 64') Йенсен Матиас 64' (Мопе Нил ( 64') Норгор Кристиан 67' (Дамсгор Миккель ( 67') Янельт Витали 80' (Олакигбе Майкл ( 80') Годдос Саман  45'Висса ЙоанЛьюис-Поттер Кин 80' (Ярмолюк Егор ( 80')
Запасные: Брирли ИтанСтракоша ТомасАдедокун ВалентиноПирт-Харрис Милс
30 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал ПэласБрентфорд

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