«Кристал Пэлас» быстро пропустил, но всё же переиграл «Брентфорд»

Давно не побеждавшие середняки «Кристал Пэлас» и «Брентфорд» встретились в 20-м туре Премьер-лиги. Уже на второй минуте гости повели после удара с лета от Кина Льюиса-Поттера. Соперник отыгрался достаточно быстро после комбинации, которую завершил Майкл Олисе - 1:1. Автор первого гола едва не отличился еще раз, но вратарь справился с ударом. Еще один выпад лондонцев, и Эберечи Эзе прицельным ударом забил мяч. После перерыва Олисе оформил дубль - 3:1. Эзе проверил бдительность вратаря, и тот выручил. Нил Мопе издали зарядил в перекладину. А Йоан Висса не попал в створ в выгодной ситуации.

Лондонцы вышли на 13-е место, противник - 15-й после пятого кряду поражения.