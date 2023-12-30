«Кристал Пэлас» быстро пропустил, но всё же переиграл «Брентфорд»

Давно не побеждавшие середняки «Кристал Пэлас» и «Брентфорд» встретились в 20-м туре Премьер-лиги. Уже на второй минуте гости повели после удара с лета от Кина Льюиса-Поттера. Соперник отыгрался достаточно быстро после комбинации, которую завершил Майкл Олисе - 1:1. Автор первого гола едва не отличился еще раз, но вратарь справился с ударом. Еще один выпад лондонцев, и Эберечи Эзе прицельным ударом забил мяч. После перерыва Олисе оформил дубль - 3:1. Эзе проверил бдительность вратаря, и тот выручил. Нил Мопе издали зарядил в перекладину. А Йоан Висса не попал в створ в выгодной ситуации.
Лондонцы вышли на 13-е место, противник - 15-й после пятого кряду поражения.
Протокол игры
|2'Льюис-Поттер Кин (0:1)
|(1:1) Олисе Майкл14'
|(2:1) Эзе Эберечи39'
|(3:1) Олисе Майкл58'
Хендерсон Дин•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Хефферсон Лерма•Ричардс Крис•Эзе Эберечи86' (Хьюз Уилл (86') •Олисе Майкл•Матета Жан-Филипп86' (Франса Матеус (86') •Айю Джордан90' (Шлупп Джеффри (90')
Флеккен Марк•Йоргенсен Матиас Занка•Пиннок Итан•Коллинз Натан•Расмуссен Мадс64' (Ониика Фрэнк (64') •Йенсен Матиас64' (Мопе Нил (64') •Норгор Кристиан67' (Дамсгор Миккель (67') •Янельт Витали80' (Олакигбе Майкл (80') •Годдос Саман• 45'Висса Йоан•Льюис-Поттер Кин80' (Ярмолюк Егор (80')
30 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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