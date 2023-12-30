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«Вулверхэмптон» устроил разгром «Эвертону»

30 Декабря 2023 • 20:01 Комментировать
Вулверхэмптон
3:0
Эвертон
окончен

В 20-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» играл против «Эвертона» и достаточно просто победил. В середине первого тайма гости не смогли отбиться после навеса, и Макс Килман добавил мяч в сетку. После перерыва «волки» разыграли мяч до верного, Хван Хи-Чан вывел на голевой удар Матеуса Кунью. Вскоре Крэйг Доусон из пределов штрафной сделал счет разгромным. Хван Хи-Чан забил снова, но из офсайда.

«Вулверхэмптон» делит 10-е место с «Челси», добыв третью победу подряд. У противника третья «баранка» кряду и запас в очко от зоны вылета.

Протокол игры  
Вулверхэмптон3:0Эвертон
(1:0) Килман Макс25'  
(2:0) Кунья Матеус53'  
(3:0) Доусон Крэйг61'  
Са ЖозеКилман МаксДоусон КрэйгГомеш ТотиСемеду Нелсон 85' (Траоре Бубакар ( 85') Аит-Нури Раян  43' 73' (Буэно Уго ( 73') Дойл Томми  45'Гомес Жоао 85' (Доэрти Мэтт ( 85') Сарабия Пабло 80' (Нету Педру ( 80') Хи-Чан ХванКунья Матеус 80' (Беллегард Жан-Рикнер ( 80')
Запасные: Калайджич СашаБуэно СантьягоБентли ДаниелХодж Джозеф
Пикфорд ДжорданТарковски Джеймс  67'Кин Майкл 64' (Гомеш Андре ( 64') Брэнтуэйт ДжерредПаттерсон Нэйтан  23' 64' (Коулмэн Шеймус ( 64') Миколенко ВиталийХаррисон ДжекОнана АмадуГарнер ДжеймсМакнил Дуайт  45' 74' (Гомеш Бету ( 74') Калверт-Льюин Доминик 74' (Данджума Арно ( 74')
Запасные: Чермити ЮссефГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин ЛьюисХант Маккензи
30 декабря. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вулверхэмптон

Новости по матчу

28 Декабря
23:58
Ставка и прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон АПЛ — 30 декабря 2023
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