«Вулверхэмптон» устроил разгром «Эвертону»

В 20-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» играл против «Эвертона» и достаточно просто победил. В середине первого тайма гости не смогли отбиться после навеса, и Макс Килман добавил мяч в сетку. После перерыва «волки» разыграли мяч до верного, Хван Хи-Чан вывел на голевой удар Матеуса Кунью. Вскоре Крэйг Доусон из пределов штрафной сделал счет разгромным. Хван Хи-Чан забил снова, но из офсайда.

«Вулверхэмптон» делит 10-е место с «Челси», добыв третью победу подряд. У противника третья «баранка» кряду и запас в очко от зоны вылета.