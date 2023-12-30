«Вулверхэмптон» устроил разгром «Эвертону»

В 20-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» играл против «Эвертона» и достаточно просто победил. В середине первого тайма гости не смогли отбиться после навеса, и Макс Килман добавил мяч в сетку. После перерыва «волки» разыграли мяч до верного, Хван Хи-Чан вывел на голевой удар Матеуса Кунью. Вскоре Крэйг Доусон из пределов штрафной сделал счет разгромным. Хван Хи-Чан забил снова, но из офсайда.
«Вулверхэмптон» делит 10-е место с «Челси», добыв третью победу подряд. У противника третья «баранка» кряду и запас в очко от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Килман Макс25'
|(2:0) Кунья Матеус53'
|(3:0) Доусон Крэйг61'
Са Жозе•Килман Макс•Доусон Крэйг•Гомеш Тоти•Семеду Нелсон85' (Траоре Бубакар (85') •Аит-Нури Раян 43'73' (Буэно Уго (73') •Дойл Томми• 45'Гомес Жоао85' (Доэрти Мэтт (85') •Сарабия Пабло80' (Нету Педру (80') •Хи-Чан Хван•Кунья Матеус80' (Беллегард Жан-Рикнер (80')
Запасные: Калайджич Саша•Буэно Сантьяго•Бентли Даниел•Ходж Джозеф
Пикфорд Джордан•Тарковски Джеймс• 67'Кин Майкл64' (Гомеш Андре (64') •Брэнтуэйт Джерред•Паттерсон Нэйтан 23'64' (Коулмэн Шеймус (64') •Миколенко Виталий•Харрисон Джек•Онана Амаду•Гарнер Джеймс•Макнил Дуайт 45'74' (Гомеш Бету (74') •Калверт-Льюин Доминик74' (Данджума Арно (74')
30 декабря. Стадион "Молинью".
Бан пользователя