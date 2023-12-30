«Манчестер Сити» без проблем разобрался с «Шеффилд Юнайтед»

В 20-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Шеффилд Юнайтед» и очень легко разобрался с главным аутсайдером, не позволяя ему даже бить в сторону ворот. Уже в дебюте Родри подобрал мяч на чужой половине поля, рванул к воротам и пробил в дальний угол - 1:0. Бернарду Силва от правого угла вратарской не смог переиграть голкипера. Количество опасных атак у «Сити» в итоге переросло в качестве. В начале второго тайма Фил Фоден прострелил к воротам, и Хулиан Альварес замкнул - 2:0. Он же обокрал голкипера и пробивал по воротам - не попал.

«Горожане» набрали 40 очков и вышли на второе место, противник замыкает таблицу.