«Манчестер Сити» без проблем разобрался с «Шеффилд Юнайтед»

В 20-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Шеффилд Юнайтед» и очень легко разобрался с главным аутсайдером, не позволяя ему даже бить в сторону ворот. Уже в дебюте Родри подобрал мяч на чужой половине поля, рванул к воротам и пробил в дальний угол - 1:0. Бернарду Силва от правого угла вратарской не смог переиграть голкипера. Количество опасных атак у «Сити» в итоге переросло в качестве. В начале второго тайма Фил Фоден прострелил к воротам, и Хулиан Альварес замкнул - 2:0. Он же обокрал голкипера и пробивал по воротам - не попал.
«Горожане» набрали 40 очков и вышли на второе место, противник замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Родри Эрнандес14'
|(2:0) Альварес Хулиан61'
Эдерсон Мораес•Уокер Кайл68' (Диаш Рубен (68') •Аканджи Мануэль•Аке Натан•Гвардиол Йошко•Ковачич Матео 43'68' (Льюис Рико (68') •Родри Эрнандес•Силва Бернарду•Фоден Фил•Грилиш Джек52' (Бобб Оскар (52') •Альварес Хулиан
Фодеринхэм Уэсли•Бэлдок Джордж•Робинсон Джек•Трасти Остон•Богл Джейден• 89'Томас Люк90' (Норрингтон-Дэвис Рис (90') •Норвуд Оливер•Винисиус Соуза•Брукс Эндри80' (Осборн Бен (80') •Осула Вильям67' (Арчер Камерон (67') •Слимане Анис67' (Брюстер Риан (67')
30 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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