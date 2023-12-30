Хулиан Альварес оформил пять голевых действий в последних трёх матчах

Превосходную форму набрал аргентинский форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. Так, 23-летний футболист отличается голевым действием уже в третьем официальном матче «горожан» подряд.

Сегодня вечером он поразил ворота «Шеффилд Юнайтед» в очном поединке, что проходит в Манчестере на «Этихад Стэдиум». А ранее он оформил гол и две голевые передачи в финале Клубного чемпионата мира против «Флуминенсе» (4:0) и забил гол в ворота «Эвертона» в гостях (3:1).

Всего у Альвареса в этом сезоне в активе 12 голов и восемь голевых передач во всех официальных матчах во всех турнирах.

Текстовая трансляция матча «Манчестер Сити» - «Шеффилд Юнайтед» - на нашем портале.