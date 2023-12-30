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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с защитником

30 Декабря 2023 • 19:51 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 3.20 X 3.70 2 2.20
Через 0 ч. 1 мин.

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с защитником Виктором Линделофом. Как сообщает The Athletic, теперь трудовое соглашение связывает шведского футболиста с «красными дьяволами» до середины 2025 года.

В сезоне 2023/2024 Виктор Линделоф провёл за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей. В них швед записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Виктор Линделоф

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