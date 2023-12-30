​«Манчестер Юнайтед» объяснил, почему Хёйлунн не попал в заявку на матч

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Ноттингем Форест» в рамках 19-го тура Премьер-лиги. Нападающий «красных дьяволов» Расмус Хёйлунн не попал в заявку. Пресс-служба манкунианского клуба сообщает, что датчанин пропускает игру из-за болезни.

Ознакомиться со стартовым составом «Манчестер Юнайтед» на игру с «Ноттингем Форест» можно в нашей новости.

Следить за развитием событий в матче между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.