​Рэшфорд – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч против «Ноттингем Форест»

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Онана, Уан-Биссака, Эванс, Варан, Далот, Майну, Эриксен, Бруну Фернандеш, Антони, Гарначо, Рэшфорд.

Матч между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.