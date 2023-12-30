​«Брентфорд» повесил огромный ценник на Тони

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони находится на радарах многих статусных клубов. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на известого журналиста Дэвида Орнштейна, «пчёлы» хотели бы выручить за свою главную звезду 100 миллионов фунтов (около 115 млн евро).

Айвен Тони входил в список лучших бомбардиров следующего сезона Премьер-лиги. В мае игрока дисквалифицировали за нарушение правил о ставках. Дисквалификация 27-летниего футболиста заканчивается 17 января.

Стоит сказать, что слухи активно связывают Айвена Тони с «Арсеналом», «Челси» и «Тоттенхэмом».