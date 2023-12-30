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​Мэтти Кэш: «Это невероятно - «Астон Вилла» борется за титул!»

30 Декабря 2023 • 19:16 Комментировать

Английская «Астон Вилла» прекрасно выступает в нынешнем сезоне чемпионата высшей лиги английского футбола, команда испанского специалиста Унаи Эмерри идет на третьем месте. Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш прокомментировал нынешний статус клуба.

- Это невероятно! Мы в раздевалке стараемся не говорить об этом, но все думают об этом. В прошлом сезоне мы добились очень хорошего прогресса. С новым тренером у нас появился совершенно иной менталитет, - цитирует слова Кэша BBC Sport.

В настоящий момент его команда сражается с «Бернли» в рамках очередного тура чемпионата Англии.


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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Мэтти Кэш
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