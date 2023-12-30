​Мэтти Кэш: «Это невероятно - «Астон Вилла» борется за титул!»

Английская «Астон Вилла» прекрасно выступает в нынешнем сезоне чемпионата высшей лиги английского футбола, команда испанского специалиста Унаи Эмерри идет на третьем месте. Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш прокомментировал нынешний статус клуба.

- Это невероятно! Мы в раздевалке стараемся не говорить об этом, но все думают об этом. В прошлом сезоне мы добились очень хорошего прогресса. С новым тренером у нас появился совершенно иной менталитет, - цитирует слова Кэша BBC Sport.

В настоящий момент его команда сражается с «Бернли» в рамках очередного тура чемпионата Англии.