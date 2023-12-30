​Наставник «Лутона»: «Мы прогрессируем»

В девятнадцатом туре английского чемпионата очередное поражение потерпел «Лутон Таун» - аутсайдер чемпионата проиграл лондонскому «Челси». Тем не менее, наставник «Лутона» Роб Эдвардс считает, что его коллектив прогрессирует:

- Впереди еще длинный путь. Но я уже вижу, что мы выросли. Мы растем, прогрессируем. Мне нравится этот процесс и я жду, что вторая половина сезона станет для нас лучше. Ребята полностью преданны своему делу. Сейчас у нас будет пара дней выходных, потом фокус сместится на кубковые соревнования, - цитирует слова наставника «Лутон Тауна» TNT Sports.