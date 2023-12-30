Уоткинс – лишь второй игрок АПЛ с 20 голами и 10 ассистами в году

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс вечером субботы в предпоследний день 2023 года сделал ассист на Леона Бэйли в игре «вилланов» против «Бёрнли».

Таким образом, Уоткинс оформил свой 10-й по счёту ассист в календарном году в рамках АПЛ. Также у нападающего в копилке 20 забитых мячей. Ранее такое же достижение в уходящем календарном году оформлял только египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Текстовую трансляцию матча «Астон Вилла» - «Бёрнли» проводит наш портал. Под конец первого тайма бирмингемцам удалось выйти вперёд – 2:1 благодаря точному удару Мусса Диаби. Идёт перерыв.