Гвардиола получил жёлтую карточку в матче «Манчестер Сити»

В субботу «Манчестер Сити» проводит домашний матч 19-го тура Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Ближе к завершению первого тайма при счёте 1:0 в пользу «горожан» их главный тренер Хосеп Гвардиола получил жёлтую карточку. Испанский специалист получил предупреждение за несогласие с решением арбитра не назначать штрафной удар в пользу команды.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.