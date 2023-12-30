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«Астон Вилла» и «Бёрнли» обменялись голами за две минуты

30 Декабря 2023 • 18:42 Комментировать
Астон Вилла
3:2
Бёрнли
окончен

Буквально две минуты хватило английским «Астон Вилле» и «Бёрнли» для того, чтобы обменяться голами в очной встрече. В эти минуты она проходит в Бирмингеме на «Вилла Парке» в рамках 20 тура Английской премьер-лиги.

На 28-й минуте встречи счёт игры открыл Леон Бэйли, замкнув передачу Олли Уоткинса ударом в ближнюю «девятку». Однако спустя пару минут на 30-й минуте Зеки Амдуни замкнул ударом под перекладину ворот Мартинеса скидку от партнёра.

На данный момент треть матча уже позади, а на табло – 1:1. Текстовую трансляцию игры клуба с вершины турнирной таблицы и клуба из зоны вылета проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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