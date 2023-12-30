​Почеттино: «При счёте 3:0 можно подумать, что игра закончена, но не в Премьер-лиге»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после гостевой победы над «Лутон Таун» (3:2) дал комментарий BBC Sport.

«Это Премьер-лига. Это самая сложная лига в мире. Мы должны отдать должное «Лутону» - они никогда не сдаются. Я думаю, что мы играли очень хорошо, пока не пропустили. После гола вера соперника в себя выросла.

В первом тайме мы очень хорошо контролировали ситуацию. Во втором тайме мы стали пропускать навесы и угловые. При счёте 3:0 можно подумать, что игра закончена, но не в Премьер-лиге. Нам нужно лучше справляться с подобными ситуациями. Когда у вас что-то в руках, вы не хотите это потерять и опускаетесь глубже», - сказал Почеттино.

«Челси» сейчас занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.