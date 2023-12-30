Только Беллингем опережает Палмера по голевым действиям молодых игроков в топ-5 лигах

Вечером субботы молодой полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил свой седьмой и восьмой голы в этом сезоне Английской премьер-лиги. Он дважды поразил ворота «Лутон Тауна» в очном матче команд (3:2).

Как сообщает Opta Sports, только Джуд Беллингем из мадридского «Реала» в пяти сильнейших лигах Европы является игроком до 21 года с большим количеством голевых действий. Их у Джуда набралось 15 в рамках Ла Лиги. У Палмера же восемь голов и четыре голевые передачи в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что Палмер под самый занавес летнего трансферного окна перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити».

Палмер прокомментировал свой хладнокровный гол