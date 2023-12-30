​Почеттино отреагировал на недовольство Тьяго Силвы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу недовольства Тьяго Силвы после финального свистка в матче с «Лутон Таун» (победа «пенсионеров» 3:2).

«Тьяго такой. Он всегда чем-то недоволен и никогда не радуется – но это хорошо. Ему 39 лет, и он всё ещё играет. Иногда на поле можно заметить какие-то мелкие детали. Вы хотите показать, что хотите помочь команде, и эмоции выходят наружу», - сказал Почеттино в эфире TNT Sports.

Следующий матч «Челси» проведёт в субботу, 6 января, - против «Престон Норт Энд» в Кубке Англии на своём поле.

Добавим, что «Челси» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.