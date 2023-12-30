​Почеттино: «Обсудим трансферы с владельцем»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино после гостевой победы над «Лутон Таун» со счётом 3:2 ответил на вопрос о планах на трансферном рынке.

«Трансферы? Это то, что мы собираемся обсудить с владельцем. На данный момент самое важное – работать с нашим составом и с нашей командой. Игрокам нужно активизироваться, войти в команду и быть доступными. С самого начала сезона у нас было много травм. Лично я думаю о выходе на рынок, но нам нужно обсудить это с владельцами и спортивным директором», - сказал Почеттино в эфире TNT Sports.

На текущий момент «Челси» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.