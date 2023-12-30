​Почеттино высказался после победы «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий после игры против «Лутон Таун», которую его команда выиграла со счётом 3:2.

«Я рад и счастлив, потому что нужно показать себя здорово, чтобы обыграть здесь «Лутон». В предыдущей игре против «Арсенала» мы видели, что их трудно сломить, они всегда возвращаются. Думаю, это отличный пример. Здесь сложно играть.

Сегодня мы увидели много положительных моментов, многие аспекты нашей игры улучшились. Мы показали трудовую этику. У нас молодая команда, и нужно много работать, чтобы обрести уверенность», - сказал Почеттино в эфире TNT Sports.

Следующий матч «Челси» проведёт 6 января – против «Престон Норт Энд» в Кубке Англии.