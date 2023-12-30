Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почеттино высказался после победы «Челси»

30 Декабря 2023 • 18:10 Комментировать
Лутон Таун
2:3
Челси

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий после игры против «Лутон Таун», которую его команда выиграла со счётом 3:2.

«Я рад и счастлив, потому что нужно показать себя здорово, чтобы обыграть здесь «Лутон». В предыдущей игре против «Арсенала» мы видели, что их трудно сломить, они всегда возвращаются. Думаю, это отличный пример. Здесь сложно играть.

Сегодня мы увидели много положительных моментов, многие аспекты нашей игры улучшились. Мы показали трудовую этику. У нас молодая команда, и нужно много работать, чтобы обрести уверенность», - сказал Почеттино в эфире TNT Sports.

Следующий матч «Челси» проведёт 6 января – против «Престон Норт Энд» в Кубке Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

Новости по матчу

Сегодня, 30 Декабря
18:22
Только Беллингем опережает Палмера по голевым действиям молодых игроков в топ-5 лигах
18:20
​Почеттино отреагировал на недовольство Тьяго Силвы
18:15
​Почеттино: «Обсудим трансферы с владельцем»
18:10
​Почеттино высказался после победы «Челси»
17:58
​Палмер прокомментировал свой хладнокровный гол
17:52
​Мадуэке: «Вот почему его называют «холодным Палмером»
17:46
​«Челси» доставалось от трёх бывших игроков в 2023 году
17:38
​«Челси» впервые с начала октября выиграл два матча АПЛ подряд
17:33
«Челси» едва не упустил победу над аутсайдером в три гола
17:31
​«Челси» прервал серию из четырёх поражений в АПЛ на выезде
17:26
Палмер – лучший бомбардир «Челси» в АПЛ прямо сейчас
17:20
Баркли забил два гола в сезоне АПЛ впервые с сезона-2020/21
17:14
Палмер оформил первый дубль за «Челси»
16:35
​Фанаты «Челси» оскорбляют «Лутон Таун»
15:25
​Почеттино высказался о попадании Тьяго Силвы в стартовый состав «Челси»
15:22
Почеттино: «Я дал Мадуэке очередную возможность показать, что он является важным игроком для команды»
15:17
Почеттино: «Мы всё ещё не знаем, насколько у Лавии серьёзная травма»
15:00
«Лутон Таун» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
14:38
«Челси» объявил состав на матч с «Лутоном», Мудрик и Нкунку на скамейке запасных
12:58
«Тоттенхэм» старается заключить сделку по трансферу Галлахера
12:46
Колвилл: «Игра на фланге обороны пойдёт мне на пользу»
12:03
Почеттино: «Люди хотят, чтобы Джексон забивал на уровне Дрогба и Хассельбайнка» 2
10:56
Довбик может оказаться в лондонском топ-клубе
02:59
Почеттино: «Джексону уделяется слишком много внимания»
02:21
«Боруссия» Дортмунд начала официальные переговоры по защитнику «Челси»
02:02
Лутон Таун - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:58
Почеттино ответил на вопрос о зимних трансферах «Челси»
29 Декабря
23:51
Энцо Фернандес вернулся к тренировкам после травмы
22:12
«Тоттенхэм» считает Галлахера идеальным вариантом для усиления полузащиты, но есть проблема
18:47
​Почеттино: «Палмер со временем может стать похожим на ди Марию»
17:16
Почеттино предоставит выходные игрокам «Челси», но при одном условии
28 Декабря
23:10
Актуальный прогноз и ставка на матч Лутон Таун — Челси АПЛ — 30 декабря 2023
16:47
Нкунку: «После того, как я получил травму, мне пришлось очень тяжело»
16:42
Нкунку – о матче с «Кристал Пэлас»: «Думаю, мы могли забить больше голов»
11:28
Почеттино: «Мадуэке был разочарован мной»
10:07
Почеттино сообщил, что Лавия получил очередную травму
27 Декабря
16:55
Тренер «Лутона»: «Челси»? Дома у нас есть шансы против любого соперника
14:10
Роке выбрал себе игровой номер в «Барселоне»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
​Анри: «В моё время за титул боролись только «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» 4
​После Месси никто не будет играть за сборную Аргентины под номером 10 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
Футбол онлайн
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Челси Челси
2
3
5.60 4.20 1.58
Видео
43 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брентфорд Брентфорд
2
1
2.50 3.40 2.80
Видео
43 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Бёрнли Бёрнли
1
1
1.40 4.80 7.60
Видео
43 мин
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон Эвертон
1
0
2.60 3.30 2.75
Видео
43 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1
0
1.07 11.00 35.00
Видео
30.12.23 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.00 3.60 2.26
Видео
31.12.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Борнмут Борнмут
1.53 4.60 5.60
Видео
31.12.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
5.60 4.60 1.53
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» и «Бёрнли» обменялись голами за две минуты
18:37 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «При счёте 3:0 можно подумать, что игра закончена, но не в Премьер-лиге»
18:22 · Англия. Премьер-лига
Только Беллингем опережает Палмера по голевым действиям молодых игроков в топ-5 лигах
18:20 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино отреагировал на недовольство Тьяго Силвы
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Обсудим трансферы с владельцем»
18:10 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино высказался после победы «Челси»
18:04 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Манчестер Сити» тепло встретили де Брёйне
17:58 · Англия. Премьер-лига
​Палмер прокомментировал свой хладнокровный гол
17:52 · Англия. Премьер-лига
​Мадуэке: «Вот почему его называют «холодным Палмером»
17:46 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» доставалось от трёх бывших игроков в 2023 году
17:38 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» впервые с начала октября выиграл два матча АПЛ подряд
17:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» едва не упустил победу над аутсайдером в три гола
17:31 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» прервал серию из четырёх поражений в АПЛ на выезде
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Шеффилд Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Все новости
Рекомендуем