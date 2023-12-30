​Фанаты «Манчестер Сити» тепло встретили де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне впервые с августа попал в заявку команды на матч Премьер-лиги. Фанаты «горожан» тепло поприветствовали бельгийского футболиста – и во время оглашения заявки команды на игру, и в момент, когда де Брёйне уходил с поля после разминки. Об этом пишут британские СМИ.

Напомним, что с августа де Брёйне восстанавливался от травмы. Очевидно, что в субботней игре против «Шеффилд Юнайтед» рыжеволосый плеймейкер будет готов выйти на поле, чтобы помочь команде.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Шеффилд Юнайтед» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.