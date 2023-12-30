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​Палмер прокомментировал свой хладнокровный гол

30 Декабря 2023 • 17:58 Комментировать
Лутон Таун
2:3
Челси

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался после победы над «Лутон Таун» на выезде со счётом 3:2.

Стоит сказать, что Палмер стал автором дубля. Во случае со вторым голом молодой футболист проявил хладнокровие у чужих ворот.

«Мой второй гол? Когда обошёл вратаря, я подумал, что другой игрок сейчас нападёт. Поэтому я взял секундную паузу и отправил мяч в ворота.

Мои выступления? Надеюсь, что это только начало. Я адаптировался к новым условиям, к новым партнёрам, к новому городу. Надеюсь, что смогу показывать ещё больше на футбольном поле», - сказал Палмер TNT Sports.

Напомним, что в летнее трансферное окно Коул Палмер перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити».

«Челси» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
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