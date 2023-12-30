​Мадуэке: «Вот почему его называют «холодным Палмером»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке дал комментарий после гостевой победы над «Лутон Таун» со счётом 3:2.

«Мы знали, что здесь будет трудно. Мы сами усложнили себе этот матч, но я доволен, что мы набрали три очка.

Самообладание Палмера в моменте со вторым его голом? Вот почему его называют «холодным Палмером».

Планы на 2024 год? Я думаю, что мы будем двигаться шаг за шагом. После игры против «Кристал Пэлас» я говорил о стабильности. Две победы подряд придумают нам уверенности», - сказал Мадуэке в эфире TNT Sports.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.