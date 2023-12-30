​«Челси» доставалось от трёх бывших игроков в 2023 году

«Челси» завершил выступления в 2023 календарном году на мажорной ноте – команда Маурисио Почеттино обыграла «Лутон Таун» на выезде со счётом 3:2.

Стоит сказать, что один из голов в составе «Лутона» на свой счёт записал Росс Баркли, который в своё время представлял «Челси».

Пресс-служба Премьер-лиги указывает на тот факт, что в 2023 году «Челси» доставалось от трёх бывших игроков. Так, ворота «пенсионеров» поражали Виллиан, Эмерсон и вот теперь Баркли.

«Челси» на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч АПЛ команда проведёт 13 января – против «Фулхэма».