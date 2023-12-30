​«Челси» впервые с начала октября выиграл два матча АПЛ подряд

В последнем матче 2023 года «Челси» порадовал своих болельщиков – команда Маурисио Почеттино на выезде обыграла «Лутон Таун» со счётом 3:2. Для «пенсионеров» это вторая победа в Премьер-лиге подряд – три дня назад они обыгрывали «Кристал Пэлас» (2:1).

Стоит сказать, что в прошлый раз «Челси» выигрывал два матча Премьер-лиги подряд достаточно давно, если учитывать статус клуба, - в начале октября. С тех пор и до конца декабря команда Маурисио Почеттино после победы непременно теряла очки в следующем матче чемпионата.

Теперь «Челси» будет готовиться к матчу Кубка Англии против «Престон Норт Энд». Команды сыграют в субботу, 6 января.