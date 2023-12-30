«Челси» едва не упустил победу над аутсайдером в три гола

В чемпионате Англии стартовал второй круг матчем «Лутон Таун» - «Челси». В дебюте Конор Галлахер получил шанс расстрелять ворота, и голкипер ногой парировал. Вратарь хозяев справился с еще одним ударом, а защитник вынес мяч на Коула Палмера, который жестоко наказал за оплошность - 0:1. В конце тайма Палмер бросил в отрыв Нони Мадуэке, который прошел в штрафную и поразил ближний верхний угол. После перерыва Чидози Огбене пробивал с нескольких метров, и защитник блокировал. Элайджа Адебайо едва-едва не замкнул прострел вдоль ворот. В ответ Джексон вывел Палмера один на один с голкипера, второй удар стал результативным - 0:3. Тут же Адебайо головой послал мяч в сетку, но из офсайда. Снова он на острие, удар в упор - штанга. И все же после углового «Лутон» размочил счет, отличился Росс Баркли. Карлтон Моррис бил головой с угла вратарской, и голкипер перевел мяч в планку. Еще атака, Алфи Доти не смог переиграть вратаря, а Адебайо добавил в пустые ворота - 2:3.

И все же «Челси» удержал победу и идет на 10-м месте, соперник - третий с конца.