​«Челси» прервал серию из четырёх поражений в АПЛ на выезде

В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Англии играли «Лутон Таун» и «Челси». Команда Маурисио Почеттино смогла одержать гостевую победу со счётом 3:2, хотя в концовке фанатам «пенсионеров» довелось поволноваться.

Таким образом, «Челси» прервал неудачную гостевую серию в Премьер-лиге из четырёх подряд поражений. Команда Почеттино выиграла выездной матч чемпионата впервые с 6 ноября (тогда «пенсионеры» сенсационно разгромили «Тоттенхэм» со счётом 4:1).

Следующий матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 13 января – против «Фулхэма» на своём поле. На текущий момент команда Маурисио Почеттино располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата.