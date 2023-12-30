Палмер – лучший бомбардир «Челси» в АПЛ прямо сейчас

Вечером субботы полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил дубль в ворота аутсайдера Английской премьер-лиги, «Лутон Тауна». Палмер забил свои голы на 12-й и 70-й минутах.

Ранее мы сообщали, что дубль в ворота «шляпников» стал первым для Палмера в футболке «Челси». Но любопытно и то, что благодаря дублю Палмер стал лучшим бомбардиром «синих» в этом сезоне в АПЛ. У него набралось восемь голов в совокупности, он по этому показателю обогнал форварда Николаса Джексона с семью голами и у того в копилке.

Следить за концовкой матча «Лутон Таун» - «Челси» можно на нашем портале в текстовой трансляции.