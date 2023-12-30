Баркли забил два гола в сезоне АПЛ впервые с сезона-2020/21

В матче «Лутон Таун» - «Челси» «шляпникам» удалось сократить отставание от лондонских гостей, на 80-й минуте это сделал полузащитник команды Росс Баркли.

Любопытно, что Баркли впервые с сезона-2020/21 оформил два гола в рамках Английской премьер-лиге. До этого Росс поражал ворота «Арсенала» в матче АПЛ, что проходил в начале текущего декабря.

В сезоне-2020/21 Баркли был игроком «Астон Виллы», тогда в лиге за бирмингемцев футболист оформил три забитых гола. А максимум Баркли за сезон в АПЛ – восемь голов, он забил столько в сезоне-2015/16 ещё будучи игроком «Эвертона».

Текстовая трансляция игры «Лутон Таун» - «Челси» доступна на нашем сайте.