Де Брёйне впервые с августа попал в заявку «Манчестер Сити»

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вошёл в заявку своей команды на матч чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед».

Напомним, 32-летний футболист получил травму в первом туре АПЛ в матче с «Бёрнли» (3:0) и с того момента не появлялся на поле.

Встреча 20-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» состоится сегодня, 30 декабря. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на спортивном портале LiveResult.

Ознакомиться со стартовым составом «горожан» можно по данной ссылке.