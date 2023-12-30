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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне впервые с августа попал в заявку «Манчестер Сити»

30 Декабря 2023 • 17:16 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Шеффилд Юнайтед
1 1.08 X 12.50 2 29.00
1-й тайм

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вошёл в заявку своей команды на матч чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед».

Напомним, 32-летний футболист получил травму в первом туре АПЛ в матче с «Бёрнли» (3:0) и с того момента не появлялся на поле.

Встреча 20-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» состоится сегодня, 30 декабря. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на спортивном портале LiveResult.

Ознакомиться со стартовым составом «горожан» можно по данной ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне

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