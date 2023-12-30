Палмер оформил первый дубль за «Челси»

Вечером субботы «Лутон Таун» принимает дома лондонский «Челси». К 70-й минуте матча «синие» довели счёт до разгрома – отличился вторым голом в матче молодой полузащитник Коул Палмер, теперь на табло горит счёт 3:0 в пользу гостей.

Палмер оформил таким образом свой первый дубль за «Челси» в официальных матчах. Ранее он забивал не более одного гола за игру.

Всего у Палмера в активе уже восемь голов за «Челси» в матчах официального статуса. Он перебрался в Лондон в конце летнего трансферного окна из «Манчестер Сити», в составе которого тоже успел отличиться голами в этом сезоне – в ворота «Севильи» и «Арсенала» в играх за Суперкубок Европы и Суперкубок Англии соответственно.

Текстовая трансляция матча «Лутон Таун» - «Арсенал» - на нашем портале.