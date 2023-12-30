Стал известен стартовый состав «Астон Виллы» на матч с «Бёрнли»

Пресс-служба «Астон Виллы» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч чемпионата Англии с «Бёрнли».

С первых минут в составе «Астон Виллы» на поле выйдут следующие футболисты: Эмилиано Мартинес (вр), Конса, Диего Карлос, Ленгле, Алекс Морено, Бэйли, Макгинн, Соарес, Рамси, Диаби, Уоткинс.

Встреча 20-го тура Английской премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Бёрнли» состоится сегодня, 30 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию поединка, которая будет доступна на портале LiveResult.