​Пока без Холанна: «Манчестер Сити» назвал состав на матч против «Шеффилда»

В одном из субботних матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Альварес.

Отметим, что нападающий Эрлинг Холанн по-прежнему восстанавливается после травмы.

Стартовый свисток в матче «Манчестер Сити» - «Шеффилд Юнайтед» прозвучит в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Этихад Стэдиум» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.