​Дуайт Йорк: «Я перестал смотреть матчи «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что нидерландский тренер клуба Эрик тен Хаг не справился с возложенными на него задачами и разочаровал руководство клуба.

- Ожидания были очень высокими, и начало тоже было неплохим, два финала, выход в Лигу чемпионов. Казалось, что пришел тренер, который будет двигать клуб вперед. Но все наоборот - движемся назад. Смотреть матчи клуба превратилось в муку. Я не могу больше смотреть их, - цитирует слова Йорка Daily Mail.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английского чемпионата, команда вылетела из еврокубков.