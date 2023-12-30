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​Дуайт Йорк: «Я перестал смотреть матчи «Манчестер Юнайтед»

30 Декабря 2023 • 16:47 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что нидерландский тренер клуба Эрик тен Хаг не справился с возложенными на него задачами и разочаровал руководство клуба.

- Ожидания были очень высокими, и начало тоже было неплохим, два финала, выход в Лигу чемпионов. Казалось, что пришел тренер, который будет двигать клуб вперед. Но все наоборот - движемся назад. Смотреть матчи клуба превратилось в муку. Я не могу больше смотреть их, - цитирует слова Йорка Daily Mail.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английского чемпионата, команда вылетела из еврокубков.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк Эрик тен Хаг ещё теги
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