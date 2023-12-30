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​Клопп: «Я в шесть раз счастливее, чем год назад»

30 Декабря 2023 • 16:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
1 1.45 X 4.80 2 6.70
01.01 23:00

«Ливерпуль» плохо начал 2023 календарный год, но сейчас именно мерсисайдцы лидируют в Премьер-лиге. Главный тренер команды Юрген Клопп дал комментарий на этот счёт.

«Я в шесть раз счастливее, чем год назад. Это было ужасное время. Мы были шестыми в таблице, а потом, вероятно, седьмыми или восьмыми. Сейчас я чувствую себя лучше. Но прошла только половина сезона. Мы постараемся извлечь из этого состояния максимум пользы», - сказал Клопп журналистам.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в понедельник, 1 января, – против «Ньюкасла» на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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