​Клопп: «Я в шесть раз счастливее, чем год назад»

«Ливерпуль» плохо начал 2023 календарный год, но сейчас именно мерсисайдцы лидируют в Премьер-лиге. Главный тренер команды Юрген Клопп дал комментарий на этот счёт.

«Я в шесть раз счастливее, чем год назад. Это было ужасное время. Мы были шестыми в таблице, а потом, вероятно, седьмыми или восьмыми. Сейчас я чувствую себя лучше. Но прошла только половина сезона. Мы постараемся извлечь из этого состояния максимум пользы», - сказал Клопп журналистам.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в понедельник, 1 января, – против «Ньюкасла» на своём поле.