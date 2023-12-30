​Фанаты «Челси» оскорбляют «Лутон Таун»

В субботу «Челси» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Лутон Таун». После первого тайма команда Маурисио Почеттино выигрывает со счётом 2:0 благодаря голам Коула Палмера и Нони Мадуэке. Таким образом, «пенсионеры» имеют шансы прервать серию гостевых поражений в чемпионате, которая составляет четыре матча.

Как сообщает в социальных сетях журналист Низаар Кинселла, фанаты «Челси» по ходу первого тайма скандировали кричалку, которая оскорбляет «Лутон Таун».

«Каким же дерьмом нужно быть, если мы побеждаем на выезде», - что-то в таком духе скандировали фанаты на гостевом секторе.

Следить за матчем «Лутон Таун» - «Челси» можно в текстовой трансляции.