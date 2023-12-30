«Челси» интересен защитник из Серии А

Защитник «Торино» Алессандро Буонджорно хорошей игрой привлёк к себе внимание статусных европейских клубов. Как сообщает The Sun, в числе клубов, которым интересен 24-летний футболист, находится «Челси».

Также Буонджорно слухи связывают с такими командами, как «Интер», «Ювентус» и «Рома».

В сезоне 2023/2024 Алессандро Буонджорно провёл 17 матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 22 миллиона евро.

Отметим, что летом уходящего года Буонджорно дебютировал за сборную Италии.