​Почеттино высказался о попадании Тьяго Силвы в стартовый состав «Челси»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался о попадании Тьяго Силвы в стартовый состав команды на игру против «Лутон Таун».

«Тьяго Силва – опытный игрок, который всегда может помочь. В напряжённый период, когда матчи идут один за другим, всегда нужно добавлять в команду несколько свежих футболистов. Мы хотим победить.

Конкуренция – это хорошо. Все футболисты должны чувствовать, что они могут помочь. Конечно, все готовы, но иногда нам нужны изменения в составе», - сказал Почеттино TNT Sports.

Матч «Лутон Таун» - «Челси» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.