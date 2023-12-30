Почеттино: «Я дал Мадуэке очередную возможность показать, что он является важным игроком для команды»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино дал понять, что не просто так выставил в стартовом составе на матч с «Лутоном» вингера Нони Мадуэке. В предыдущей игре с «Кристал Пэлас» молодой англичанин вышел на замену, заработал пенальти и принёс своей команде победу (2:1), реализовав одиннадцатиметровый.

«Сейчас у нас сложная кадровая ситуация, ведь не все футболисты готовы играть. Мадуэке хорошо проявил себя в матче с «Кристал Пэлас», поэтому я дал Нони очередную возможность показать, что он является для нас важным игроком», – цитирует Почеттино официальный сайт «Челси».