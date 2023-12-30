​Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Лутон Таун»

В субботу «Челси» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Лутон Таун». Перед игрой комментарий для TNT Sports дал главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино.

«Мне приятно быть на «Кенилуорт Роуд», здесь потрясающая и уникальная атмосфера. Нас ждёт тяжёлый матч, поскольку «Лутон» на своём поле показывал хорошие результаты. Это серьёзный вызов. Эта игра – ещё одна возможность для нас.

Стабильность – тот момент, над которым нам нужно поработать. Важно укреплять наш менталитет, получая опыт. У нас молодая команда. Из-за отсутствия опыта нам нужно справляться за счёт других качеств», - сказал Почеттино.

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