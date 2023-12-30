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Почеттино: «Мы всё ещё не знаем, насколько у Лавии серьёзная травма»

30 Декабря 2023 • 15:17 Комментировать
Лутон Таун
0:2
Челси
1 5.80 X 4.60 2 1.55
2-й тайм

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино всё ещё не знает, насколько серьёзную травму получил полузащитник Ромео Лавия. Напомним, 19-летний бельгиец дебютировал за клуб в среду в матче с «Кристал Пэлас», но сразу же получил очередное повреждение.

«Мы должны проверить его в ближайшие пару дней, потому что он кое-что чувствует. Мы всё ещё не знаем, сколько он пропустит: пару дней или пару недель», – цитирует Почеттино журналист Бен Джейкобс.

Летом «Челси» заплатил за Лавию «Саутгемптону» 60 миллионов евро. Игрок пропустил внушительную часть сезона из-за травмы.

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ЛУТОН ТАУН ЧЕЛСИ
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