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Тен Хаг: «Уверен, что новые владельцы внесут свой вклад»

30 Декабря 2023 • 15:13 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 3.20 X 3.70 2 2.20
Через 3 ч. 36 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о компании INEOS, которую возглавляет Джим Рэтклифф. Недавно компания выкупила 25% акций «красных дьяволов» и взяла на себя управление футбольными делами клуба.

«Я с нетерпением жду переговоров с INEOS. В других видах спорта они имеют богатый опыт и много знаний. Я уверен, что они внесут свой вклад, потому что футбол – очень сложный вид спорта», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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