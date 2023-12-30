Тен Хаг: «Уверен, что новые владельцы внесут свой вклад»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о компании INEOS, которую возглавляет Джим Рэтклифф. Недавно компания выкупила 25% акций «красных дьяволов» и взяла на себя управление футбольными делами клуба.

«Я с нетерпением жду переговоров с INEOS. В других видах спорта они имеют богатый опыт и много знаний. Я уверен, что они внесут свой вклад, потому что футбол – очень сложный вид спорта», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.