«Челси» объявил состав на матч с «Лутоном», Мудрик и Нкунку на скамейке запасных

Лондонский «Челси» объявил стартовый состав на свой последний матч в 2023 году. На скамейке запасных команды остались нападающие Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку, которые начали прошлую игру с «Кристал Пэлас» в стартовом составе.

Состав «Челси» на матч с «Лутоном» выглядит следующим образом: Петрович, Колвилл, Дисаси, Тьяго Силва, Гюсто, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Джексон, Броя.

За пределами заявки остались.защитник Бенуа Бадьяшиль и полузащитник Ромео Лавия, который лишь в прошлом матче дебютировал за «Челси». Рахим Стерлинг и Энцо Фернандес начнут игру на скамейке запасных.